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أخبار مصر

الأطباء تدعم أسر أعضائها للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي

الكشف المبكر وعلاج
الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي

وقّعت النقابة العامة للأطباء بروتوكول تعاون مع إحدى المستشفيات للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي.

وقد مثّل النقابة في توقيع البروتوكول الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء.

الكشف المبكر وعلاج الأورام وخاصة سرطان الثدي

ويهدف البروتوكول إلى تقديم خدمات طبية متميزة في مجال الكشف المبكر وعلاج الأورام، وخاصة سرطان الثدي، لأعضاء النقابة وأسرهم، مع التركيز على الطبيبات، من خلال توفير فحوصات بأحدث الأجهزة مثل الماموجرام والسونار، إضافة إلى خدمات الأشعة التشخيصية والجراحات والإقامة بأسعار مخفضة.

وينص البروتوكول على إتاحة الفحوصات في  المواعيد التي يتم تحديدها بالتنسيق مع النقابة، مع تقديم خصومات بنسبة 10% إضافية على الأسعار السارية للمشتركين في المشروع العلاجي في بعض الخدمات.

وتم الاتفاق على أن تكون وسيلة الحجز والاستعلام من خلال اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة

وتتولى لجنة “مصر العطاء” تمويل علاج الحالات غير القادرة من الطبيبات ودعم المتعافيات، كما يشمل التعاون التنسيق بين لجنة التعليم الطبي المستمر بالنقابة.

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وقد تم تعيين الدكتور خالد أمين زارع، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، منسقًا عامًا للبروتوكول.

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