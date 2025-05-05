البورصة تعلن تنفيذ صفقة جديدة على شهادات الكربون

أعلنت البورصة المصرية أنه تم اليوم تنفيذ سادس صفقات شهادات الكربون، بكمية 500 شهادة بسعر 1000 جنيه مصري للشهادة الواحدة.

جدير بالذكر أن الشهادة الواحدة تعادل واحد طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة من الصفقات كانت أولها بتاريخ 13-أغسطس-2024 ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه عدد ست عمليات بكمية إجمالية 5500 شهادة.

ريادة البورصة المصرية في مجال الاستدامة

ويأتي ذلك استمرارا لريادة البورصة المصرية في مجال الاستدامة، والذي بدأ منذ عام 2010 بإطلاق مؤشر الاستدامة، تلاه انضمام البورصة المصرية لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة عام 2012، والانضمام إلى لجنة الاستدامة باتحاد البورصات العالمية عام 2014، كما ترأس البورصة المصرية لجنة الاستدامة باتحاد البورصات الإفريقية منذ 2018، وكذا إصدار البورصة المصرية الدليل الاسترشادي لإعداد التقارير حول أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأهداف التنمية المستدامة للشركات المقيدة ومتابعة إصدار الشركات المقيدة لتلك التقارير، وصولا للإعلان في ديسمبر 2023 عن جاهزية البورصة المصرية بنظام التداول للتعاملات على شهادات الكربون.

استراتيجية جديدة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي

وفي خطوة استراتيجية جديدة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي رائد في أسواق التمويل المستدام، واستمرارا للتنسيق والتعاون الدائمين بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية واتساقًا مع جهود الهيئة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار شهادات مصدر الطاقة أداة مالية قابلة للتداول، فقد قامت البورصة المصرية بتعديل اسم وشعار سوق الكربون الطوعي ليعكس استيعاب مزيد من الأدوات المالية داخل السوق بإتاحة التعامل علي شهادات مصدر الطاقة، ويعكس أيضا توجهًا نحو امتداد جغرافي أوسع للسوق يبني على محيطه الإفريقي لينفتح على الأسواق العالمية.

وعليه فقد تم تعديل اسم السوق ليصبح: "بورصة المناخ المصرية" Egyptian Climate Exchange - EGCX،

والتي تطمح أن تكون جسرًا فعّالًا بين المشاريع البيئية والتمويل المسؤول والمستدام، بما يعزز من فرص التعاون الدولي، ويُرسّخ موقع مصر كفاعل رئيسي في مستقبل الأسواق المستدامة على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن عملية تطوير نظام تداول شهادات الكربون قد تم من خلال شركة مصر لنشر المعلومات (الذراع التكنولوجي للبورصة المصرية) ويتيح إمكانية التنفيذ من خلال عدة بدائل هي: نظام المزاد بالطريقة الإنجليزية English Auction –، نظام المزاد بالطريقة الهولندية Dutch Auction–، نظام الصفقات المتفق عليها مسبقًا Pre-arranged deals، كما أن نظام تسوية التعاملات قد تم تطويره من خلال شركة تسويات لخدمات التقاص المملوكة للبورصة المصرية.

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