تفاصيل لقاء أبو الغيط مع رئيس جمهورية القُمر

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم، الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القُمر المتحدة بمقر الأمانة العامة، والذي يصاحبه وفد رفيع المستوى في إطار زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.

دور الجامعة العربية التاريخي في دعم دولها الأعضاء

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط أعرب عن ترحيبه بالرئيس لمقر الجامعة العربية مهنئًا إياه بفوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية، ومتمنيًا له دوام التقدم والاستقرار والازدهار لجزر القُمر وشعبها.

وأضاف المتحدث أن الرئيس القُمري أشاد بدور الجامعة العربية التاريخي في دعم دولها الأعضاء وقضاياها وحماية مصالحها، وقدّم شرحًا مستفيضًا حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية التي تعمل عليها الحكومة القُمرية في إطار رؤية الرئيس غزالي في تحقيق أهداف النهضة والتنمية بحلول عام 2030، كما تطرق الطرفان الى ابرز التطورات على الساحة الدولية والإقليمية.

دعم الجامعة العربية للقُمر

وأوضح المتحدث أن الرئيس غزالي تناول موضوع تولي بلاده رئاسة منظمة دول المحيط الهندي، وتطلعها إلى تلقيها دعمًا عربيًا لاستضافة فعاليات الألعاب الأولمبية للمنظمة خلال عام 2027، حيث هنّأ أبو الغيط الرئيس القُمري على هذا الاستحقاق الرياضي الهام الذي يؤكد ان جمهورية القُمر تسير بخطى واثقة في المجال الرياضي، مؤكدًا في ذات السياق على دعم الجامعة العربية للقُمر لإنجاح هذا الاستحقاق.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأمين العام أكد للرئيس غزالي على حرص الجامعة العربية المستمر على دعم جمهورية القُمر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والتعليمية والتنموية في إطار قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة ومستوى وزراء الخارجية.

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