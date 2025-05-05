رفع 200 طن مخلفات وضبط 30 "فريز" للقمامة في حملة مكبرة بالجيزة

أعلن اللواء المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن نتائج الحملات المكثفة التي شنتها المحافظة في منطقة القومية العربية، التابعة لأحياء إمبابة والوراق، بهدف رفع مستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود أسفرت عن رفع ما يقارب 200 طن من المخلفات والقمامة، بالإضافة إلى ضبط حوالي 30 "فريز" للقمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح المهندس عادل النجار أن الحملات تضمنت أيضًا أعمال طلاء البلدورات، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

وشدد على استمرار المحافظة في تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات في جميع أحياء الجيزة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية واضحة لتحسين جودة حياة المواطنين وتوفير بيئة نظيفة وصحية لهم.



إطلاق حملات نظافة موسعة في حي العمرانية

وفي سياق متصل، أعلن محافظ الجيزة عن إطلاق حملات نظافة موسعة في حي العمرانية، تستهدف بشكل خاص ترعة الزمر.

وأشار إلى أنه تم الدفع بمعدات وآليات إضافية لضمان رفع كفاءة النظافة في هذه المنطقة الحيوية، وذلك استمرارًا لجهود المحافظة في تغطية كافة المناطق وتحقيق بيئة صحية ونظيفة لجميع سكان الجيزة.



من جانبه، أوضح اللواء محمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، أن الحملة التي تم تنفيذها في منطقة القومية العربية جاءت بتوجيهات مباشرة من محافظ الجيزة، وبمشاركة فعالة من هيئة النظافة.

وأشار إلى أن الحملة شملت استخدام عدد كبير من المعدات والآليات، بما في ذلك 2 لودر، و6 سيارات نصف نقل، و8 سيارات نقل كبيرة، بالإضافة إلى سيارة كنس آلي، وسيارة مياه، كما شارك في الحملة فرقتين من عمال النظافة المزودتين بكافة الأدوات اللازمة لأعمال التجريد، بالإضافة إلى فرقة متابعة ميدانية مكلفة بالقضاء على ظاهرة "الفريزة" بشكل نهائي في شارع القومية العربية.



تأتي هذه الحملات المكثفة في إطار سعي محافظة الجيزة الدؤوب لتحسين مستوى النظافة والتجميل في مختلف أنحاء المحافظة، والتصدي للممارسات السلبية التي تؤثر على المظهر العام وصحة المواطنين.

وتؤكد المحافظة على أهمية تضافر جهود المواطنين مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق أفضل النتائج وضمان استدامة هذه الجهود.

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