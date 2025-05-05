بعد دخوله العناية المركزة، الجمهور يدعم الفنان صبري عبد المنعم

تعرض الفنان القدير صبري عبد المنعم، لوعكة صحية مفاجئة، مساء أمس، حيث تعرض لحالة إغماء مرتين، تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

في هذا السياق، حرص الجمهور على دعم الفنان صبري عبد المنعم، وذلك بعد نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق في القاهرة، صورته عبر “فيس بوك”، وذلك لكشف تطورات حالته الصحية، قائلا: “الفنان القدير صبري عبد المنعم حالة قلبه أحسن”.

وفور نشر “شعبان” صورة صبري عبد المنعم، انهالت التعليقات من الجمهور لدعمه، والدعاء له بالشفاء، والخروج من وعكته الصحية سريعًا.

على جانب أخر، كان الفنان صبري عبد المنعم طمأن الجمهور على صحته في الوقت الحالى، خاصة بعد نقله لأحد المستشفيات الخاصة مساء أمس إثر تعرضه لوعكة صحية، تسببت في إصابته بحالة إغماء.



وقال صبري عبدالمنعم في تصريح خاص لـ فيتو: “ما زلت متواجدا داخل المستشفى، أنتظر نتيجة التحاليل الخاصة بي، ولكن تم إسعافي من قبل الأطباء، وحالتي الآن أفضل عما كنت عليه من قبل”.



وكان صبري عبد المنعم قد أكد في تصريحات سابقة لـ فيتو أن ردود الأفعال حول مسلسل برغم القانون، فاقت كل التوقعات، لأن العمل قريب من الشارع المصري وكل ما فيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.