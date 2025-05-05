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حوادث

مستأنف القاهرة تخفض حكم حبس عاطلين بتهمة اختطاف شاب وضربه بمصر القديمة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من عاطلين متهمين باختطاف شاب والتعدي عليه بالضرب وحيازة سلاح ناري بمنطقة مصر القديمة، وقضت بحبسهما 3 سنوات بدلا من 5 سنوات.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين اختطفوا المجني عليه باستخدام القوة والعنف بقصد ترويعه وإلحاق الأذى به، وكان من شأن ذلك تكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر.


وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا سلاحا ناريا ثم اعتدوا على المجني عليه بالضرب، فاستقرت ضرباتهم برأسه محدثين ما به من الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في خطف المجني عليه كرها بأن انهالوا عليه ضربا حتى خارت قواه فسقط مشغيا عليه فأدخلوه عنوة لسيارة أعدت سلفا، قاصدين من ذلك خطفه وإبعاده عن ذويه إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تدخل الأهالي والإمساك بهم.

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محكمة جنايات مستأنف القاهرة منطقة مصر القديمة النيابة العامة الطب الشرعي

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