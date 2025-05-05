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إحباط تهريب 38 أسطوانة غاز منزلي في مخزن غير مرخص ببولاق الدكرور

إحباط تهريب 38 أسطوانة
إحباط تهريب 38 أسطوانة غاز منزلي، فيتو

تمكنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارة تموين بولاق الدكرور من ضبط كمية كبيرة من أسطوانات الغاز المنزلي في مخزن غير مرخص يقع داخل منطقة سكنية بحي بولاق الدكرور.
 

وقد أسفرت الحملة المشتركة، التي ترأسها ياسر حنفي مدير عام التجارة وشارك فيها كل من عبده صابر مدير الرقابة التجارية، وداليا العطوي رئيس الرقابة، وعلاء شعلة مدير إدارة تموين بولاق، ونفيسة محمد رئيس الرقابة، عن مداهمة المخزن المذكور والكائن في منطقة سكنية مكتظة بالسكان.
 

وتبين أن المخزن غير مرخص ويستخدم لتجميع أسطوانات البوتاجاز بهدف الاتجار بها دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

 وقد أكدت الجهات الرقابية أن هذا الفعل يشكل خطورة بالغة على أرواح المواطنين وسلامة ممتلكاتهم نظرًا لعدم توافر اشتراطات السلامة والأمان في تخزين مثل هذه المواد القابلة للاشتعال داخل المناطق السكنية.
 

التحفظ على عدد (38) أسطوانة غاز منزلي مملوءة

وخلال الحملة، تم التحفظ على عدد (38) أسطوانة غاز منزلي مملوءة، وتم نقلها إلى مقر شركة بوتاجاسكو لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالمخالفة ضد المسؤول عن المخزن تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.
 

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة لمكافحة المخالفات وضبط الأسواق والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
 

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