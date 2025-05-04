الأحد 04 مايو 2025
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حوادث

تأجيل الطعن على قرار الأعلى للإعلام لإلغاء التحليل التحكيمي الى 22 يونيو

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، فى مجلس الدولة اليوم الأحد تأجيل الطعن المقدم من المحامي محمد رشوان، بشأن إلغاء الفقرة التحكيمية من البرامج الرياضية وتحديد مدتها بـ90 دقيقة، الى 22 يونيوالمقبل.

 

القرار يمثل مخالفة صريحة للدستور

وجاء في الدعوى أن القرار يمثل مخالفة صريحة للدستور المصري، وانتهاكًا واضحًا لحرية الرأي والتعبير المكفولة بنصوصه. 

وأشارت إلى أن الحالة التي آل إليها التحكيم المصري بعد صدور القرار تدل على أنه لم يُحقق تحسنًا بل أدى إلى نتائج عكسية.

وأضافت الدعوى أن تحديد مدة البرامج الرياضية بـ90 دقيقة يضر باقتصاد كرة القدم، ويؤثر سلبًا على سوق الإعلانات والرعاة، ويمثل تراجعًا عن المسار المتبع عالميًا في تغطية الأنشطة الرياضية.

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