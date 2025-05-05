انطلاق معرضي «بروباك مينا» و«في أفريكا» بمشاركة 400 عارض 2 يونيو

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة عشرة من معرضي “بروباك مينا وفي أفريكا ” Fi Africa وProPak MENA خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2025، في مركز مصر للمعارض الدولية، وذلك تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة، وبدعم من مجموعة من الجهات الدولية والإقليمية.

نمو سوق الأغذية في مصر بنسبة 35% عام 2024

ويأتي هذا الحدث في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الابتكار لتعزيز الإنتاج والتنافسية، خاصة مع نمو سوق الأغذية في مصر بنسبة 35% عام 2024، وتوقعات ببلوغه 125.4 مليار دولار بحلول 2028. كما انه يأتى في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاعا التصنيع الغذائي والسلع الاستهلاكية في مصر وإفريقيا.

وتتضمن نسخة هذا العام العديد من الفعاليات التي تهدف إلى دعم نمو وتطوير قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات وتعزيز الصادرات من خلال التعليم والتدريب. إذ تشمل جلسات نقاشية حول سلاسل القيمة والتحديات التي تواجه القطاع في إفريقيا، ضمن مؤتمر يُنظَّم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بالإضافة إلى مائدة مستديرة حول الحد من الفاقد الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي في القارة.

كما يتضمن المعرض برامج تدريبية متخصصة في صناعة الجيلاتو وفنون المخبوزات يقدمها خبراء من القطاع، إلى جانب الملتقى السنوي للمرأة في قطاع الأغذية والمشروبات، الذي يجمع هذا العام قيادات نسائية ورجالية لتوسيع الحوار حول القيادة في القطاع. تهدف هذه الفعاليات المصاحبة إلى تمكين العاملين في الصناعة من خلال المعرفة وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والإقليمية.

وتماشيًا مع التوجه العالمي نحو الاستدامة وكفاءة سلاسل الإمداد، يوفّر المعرض منصة استراتيجية للتوسع نحو أسواق جديدة وتعزيز فرص التصدير عبر شراكات إقليمية ودولية، تشمل جهات حكومية مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة، وأخرى عالمية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والمنظمة العالمية للتغليف (WPO)، ومؤسسة مستشاري السلامة الغذائية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا MEFOSA))، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة EOS))، والمنظمة العربية للتنمية الصحية (AHDO)، والمجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، وغرفة صناعات الطباعة والتغليف (CPPI)، وغرفة صناعة الغذاء (CFI)، وغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها (Chamber of Cereals).

مشاركة 400 عارض

وتُعد نسخة هذا العام الأضخم في تاريخ المعرضين، حيث تستقطب أكثر من 400 شركة عارضة من مصر ودول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، بما في ذلك إيطاليا، ألمانيا، تركيا، الهند، الصين، الإمارات، ماليزيا، والأردن، إلى جانب أكثر من 16,000 زائر من كبار المتخصصين وصُنّاع القرار، مما يرسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالي التصنيع الغذائي والتوريد والتصدير.

ويقدر حجم صناعة التغليف بـ 4.8 مليار دولار، وأكثر من 17 ألف شركة تعمل في قطاع تصنيع الأغذية، يضعها في موقع ريادي كداعم رئيسي للنمو الصناعي في المنطقة. من خلال هذه المعارض، نطمح إلى تحفيز الاستثمارات، ودفع عجلة التنمية الصناعية، وتعزيز مكانة مصر كمركز محوري في سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى تسريع التحول نحو التصنيع المستدام وإطلاق مبادرات مبتكرة ذات تأثير إقليمي ودولي بعيد المدى."

ويمثل المعرضان منصة رئيسية لعرض أحدث المنتجات والخدمات في القطاع، أما ProPak MENA، فيركّز على أحدث حلول وتقنيات التعبئة والتغليف، والطباعة، والأتمتة الصناعية، ومنتجات المخبوزات والحلويات، ليخدم قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG) على امتداد سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام عدد كبير من المصنعين، والمبتكرين، والمستثمرين، ورواد الأعمال، إضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية، والدبلوماسية، وغرف التجارة، بما يعكس طبيعة الحدث كمنصة استراتيجية تربط مختلف أطراف الصناعة.

كما يأتي اختيار مصر كمقر إقليمي للمنصتين في إفريقيا ضمن استراتيجية إنفورما ماركتس لتمكين الصناعة محليًا ودعم تنافسيتها عالميًا، من خلال تعزيز جودة المنتجات، وتقليل الهدر الغذائي، والحفاظ على البيئة، ما يؤكد التزامها بتقديم فعاليات بمعايير عالمية، تُسهم في تحفيز الاستثمار، وتطوير الصناعات الوطنية، ودعم التوجهات المستقبلية التي تجعل من مصر لاعبًا رئيسيًا في مستقبل صناعة الأغذية على مستوى المنطقة.

ويأتى اختيار مصر لتكون الذراع الإقليمية لاثنين من أكبر المعارض العالمية المتخصصة في تصنيع وتغليف الأغذية يؤكد على المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها البلاد كبوابة رئيسية للقارة الإفريقية. ومن خلال هذه المنصة، نحرص على نقل أحدث الاتجاهات والابتكارات من مختلف أنحاء العالم إلى المصنعين في مصر وإفريقيا، وتزويدهم بالمعايير والمتطلبات اللازمة للنفاذ إلى أسواق جديدة. فضلا عن تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتنوعة في مصر، ومبادرات الحكومة التي تعزز مكانتها كبوابة رئيسية للقارة الإفريقية، ووجهة متميزة لخدمة المنطقة.

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