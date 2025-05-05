الإسكان: بدء إصدار الإفادات للمرفوضين لحجز شقق سكن لكل المصريين 5

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدء إصدار الإفادات للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٥ " بسبب امتلاكهم عداد كهرباء، وذلك ابتداء من الأمس ٤ مايو وحتى ١٨ مايو الجاري.

وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدأ بالفعل بإرسال رسائل نصية SMS للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط بسبب امتلاك عداد كهرباء، بدايةً من ٣٠ أبريل الماضي، وتضمنت الرسائل النصية رابطا إليكترونيا يتم الضغط عليه لمعرفة التفاصيل الواردة من الشركة القابضة لكهرباء مصر والتي تشتمل على اسم الشركة/الشركات المسجل بها عداد/عدادات الكهرباء باسم صاحب الطلب/الشريك، وكذلك النشاط المسجل بالشركة والخاص بكل عداد، بحيث يسهل على العملاء المذكورين التوجه للشركة المسجلين بها تحديدًا لاستخراج الإفادة المطلوبة. هذا مع تضمن الرسالة للفترة الإضافية التي أتاحها الصندوق لمن يرغب في تقديم طلب للتظلم، والتي بدأت من الأمس ٤ مايو وتنتهي في ١٨ مايو ٢٠٢٥.

وأضافت أنه يمكن أيضًا للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط بسبب امتلاك عداد كهرباء زيارة صفحتهم الخاصة على الرابط الإلكتروني لمعرفة شركة توزيع الكهرباء التي يتوافر بها معلومات العداد الخاص بهم، حيث تم بالفعل نشر المعلومات الخاصة بذلك ابتداءً من الأمس ٤ مايو ٢٠٢٥.

هذا وأضاف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه - تسهيلًا على المواطنين وتسريعًا للإجراءات- يجب على العملاء الراغبين في تقديم طلبات التظلم طباعة الشاشة التي توضح موقفهم من خلال الرابط الإلكتروني ثم التوجه إلى الشركة/الشركات الموضحة بالرابط، حيث يقوم بتقديم هذه الصورة مع طلب استخراج الإفادة وإبراز بطاقة الرقم القومي للموظف المختص للتأكد من هويته ومراجعة البيانات المذكورة، ومن ثم يقوم الموظف بدوره بإصدار الإفادة له بصورة فورية.

وأكد المصدر المسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن جميع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية صدرت إليها بالفعل تعليمات مباشرة لإصدار الإفادات المطلوبة فورًا وحتى مدة أقصاها ٤٨ ساعة، وتسليمها للمواطنين لإرفاقها ضمن طلبات التظلم عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

هذا ومن جانب آخر، شددت السيدة/ مي عبد الحميد على أن الفترة الخاصة بتقديم طلبات التظلم لكافة العملاء غير المنطبق عليهم الشروط - دون أولئك ممن لديهم عدادات كهرباء وممن جار إرسال الرسائل النصية لهم - قد انتهت ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٥".

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