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حوادث

الأدلة الجنائية تكشف مفاجأة في واقعة انفجار أنبوبة بالمطرية

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 تعرضت أسرة صغيرة بمنطقة المطرية، لحادث مأساوي حيث انفجرت أنبوبة بوتاجاز داخل شقة مما أدى إلى انهيار حوائط الشقة على ساكنيها.

الحريق الذي نشب أسفر عن إصابة ربة المنزل وابنتيها البالغتين 14 عاما و7 أعوام وتنوعت إصابتهم ما بين حروق طفيفة وكدمات وكسور.

وتبين من تقرير الأدلة الجنائية عقب معاينة مكان الحريق أن أنبوبة البوتاجاز التي انفجرت كانت صدئة ومتهالكة ولا تصلح للاستخدام وتفتقر إلى معايير السلامة.

 

حريق شقة سكنية في المطرية 

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده، وتمت عملية إخماد النيران وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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