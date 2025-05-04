انفجار أنبوبة وإصابة 3 أشخاص، معاينة منزل نشب به حريق في المطرية

كشفت تقرير المعمل الجنائي حول حريق شقة سكنية بعقار في منطقة المطرية أن انفجار أنبوبة بوتاجاز السبب وراء الحريق.

كما كشفت المعاينة أن انفجار الانبوبة أدي إلى انهيار عدد من جدران الشقة فضلا عن إصابة 3 أشخاص من ساكني الشقة.

حريق شقة سكنية في المطرية

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المطرية وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد النيران واسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.