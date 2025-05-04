الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انفجار أنبوبة وإصابة 3 أشخاص، معاينة منزل نشب به حريق في المطرية

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

كشفت تقرير المعمل الجنائي حول حريق شقة سكنية بعقار في منطقة المطرية أن انفجار أنبوبة بوتاجاز السبب وراء الحريق.

كما كشفت المعاينة أن انفجار الانبوبة أدي إلى انهيار عدد من جدران الشقة فضلا عن إصابة 3 أشخاص من ساكني الشقة. 

حريق شقة سكنية في المطرية 
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المطرية وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد النيران واسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منطقة المطرية غرفة عمليات شرطة النجدة النجدة قسم شرطة المطرية النيابة العامة

مواد متعلقة

مصدر أمني: مبخرة تحتوي على شمعة وراء حريق كنيسة مارجرجس بقنا

حريق ضخم في محطة لتوليد الكهرباء بإيران (فيديو)‎
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: لا تصالح بعد اليوم في مخالفات البناء.. وملف التعديات سيُغلق للأبد

رقم غير متوقع لإيرادات فيلم سامح حسين الجديد

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

نتنياهو يدعو إلى اجتماع أمني عاجل عقب استهداف مطار بن جوريون

كلام نهائي، أكرم توفيق خارج قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

الكرواتي سلافن بيليتش يدخل ترشيحات خلافة كولر في قيادة الأهلي

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة لضم زين الدين بلعيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

موسم الحج 2025.. تعرف على آيات الحج في القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل

125 عاما على مولد الشيخ طه الفشني، أشهر القراء والمنشدين، غنى مع أم كلثوم وعبد الوهاب، والتحق بالإذاعة بالصدفة

الإفتاء ترد على شبهة أن الحج بقايا عبادة وثنية

المزيد
الجريدة الرسمية