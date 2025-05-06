يؤنس السابع، البابا الذي قاد الكنيسة مرتين في زمن الاضطراب

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، ذكرى نياحة البابا يؤنس السابع، البطريرك الثامن والسبعين في عداد بطاركة الكرازة المرقسية، والذي واجهت الكنيسة في عصره تقلبات سياسية واضطهادات دينية عنيفة، وكان من القلائل الذين جلسوا على الكرسي المرقسي مرتين في فترتين منفصلتين.

قصة البابا يؤنس السابع

ويُذكر أن البابا يؤنس السابع، والمعروف باسم "يوأنس بن أبي سعيد السكري"، تولى السدة البطريركية لأول مرة في 6 طوبه سنة 978 ش (1 يناير 1262م)، عقب وفاة البابا أثناسيوس الثالث، في ظل صراع محتدم بينه وبين مرشح آخر للكرسي، هو القمص غبريال الثالث. ورغم أن القرعة الهيكلية اختارت غبريال، إلا أن مؤيدي يؤنس ألغوا النتيجة وفرضوا رسامته بطريركًا، ليجلس على الكرسي لمدة قاربت السبع سنوات قبل أن يُعزل.

وعاد البابا غبريال الثالث ليتولى المنصب بعده، لكنه لم يبق طويلًا هو الآخر، إذ تم عزله لاحقًا، ليصدر السلطان أمرًا بإعادة يؤنس إلى منصبه في 7 طوبه، ليبدأ مرحلة رئاسية ثانية استمرت اثنين وعشرين عامًا وثلاثة أشهر، امتدت حتى نياحته في 26 برمودة سنة 1009 ش (21 أبريل 1293م).

وقد عرفت الكنيسة في عصره ضغوطًا شديدة من السلطة الحاكمة، كان أبرزها الأمر السلطاني في سنة 980 ش، الذي قضى بجمع المسيحيين لحرقهم في حفرة ضخمة. إلا أن البابا يؤنس تدخل وتفاوض مع السلطات، فتم فرض غرامة ثقيلة بلغت خمسين ألف دينار لإنقاذ الأقباط من المصير المحتوم، واستغرقت الكنيسة عامين كاملين في جمع المبلغ المفروض.

وعانى الأساقفة في أيامه من تجارب قاسية، حيث تعرضوا للاضطهاد والضيق، بينما واصل البابا يؤنس إدارة شؤون الكنيسة في أجواء مشحونة، حتى نياحته بسلام، ودُفن في دير النسطور بمنطقة البساتين.

ويعد يؤنس السابع من الشخصيات الفارقة في التاريخ الكنسي، ليس فقط لطول فترة رئاسته، بل لكونه عاد إلى الكرسي بعد عزله، وتقدم في ترتيب البطاركة على من سبقه، البابا غبريال الثالث، الذي توفي أثناء فترة ولاية يؤنس الثانية.

وتحرص الكنيسة القبطية في كل عام على إحياء ذكراه، باعتباره نموذجًا للبطريرك الصامد في وجه الشدائد، الذي دافع عن شعبه بكل ما يملك، وتحمل ثمن البقاء حارسًا على الكرسي الرسولي.

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