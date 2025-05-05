ماليزيا تستعد لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع الصين وتقليص الرسوم الأمريكية

أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الإثنين، عن المفاوضات الجارية لتحديث اتفاقية التجارة الحرة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) والصين.

رئيس وزراء ماليزيا: نسعى لتقليص الرسوم الأمريكية

وقال أنور إبراهيم في تصريح أمام البرلمان أن وزراء التجارة من الدول المعنية سيجتمعون في 19 مايو الجاري وتترأس ماليزيا هذا العام الرابطة التي تضم عشرة أعضاء.

وأضاف أنور إبراهيم، أن ماليزيا قد تتمكن من التفاوض لتقليص الرسوم الجمركية التي تهددها بها الولايات المتحدة، إذا وافقت واشنطن على مواصلة الحوار مع كوالالمبور، محذرا من أن استمرار الحرب التجارية العالمية يجعل من الصعب على ماليزيا تحقيق هدفها للنمو الاقتصادي هذا العام.

وتواجه ماليزيا احتمال فرض رسوم جمركية بنسبة 24% اعتبارا من يوليو المقبل على صادراتها إلى الولايات المتحدة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وقال أنور: "على الرغم من أن هذه المحادثات لا تزال في مراحلها الأولية، فإن حكومة الولايات المتحدة وافقت على الدخول في مفاوضات إضافية معنا، وهناك احتمال حقيقي لتقليص الرسوم الجمركية المتبادلة".

وأشار إلى أن تأجيل تطبيق معظم الرسوم حتى يوليو يخفف حاليا من وطأة تأثيرها، لكنه أكد في الوقت نفسه أن النمو الاقتصادي في البلاد من المرجح ألا يحقق النسبة المستهدفة التي تتراوح بين 4.5% و5.5% لهذا العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.