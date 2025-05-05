الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

خلافات عائلية تتسبب في حبس تشكيل عصابي سنتين بمدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بتأييد معاقبة تشكيل عصابي مكون من 7 عاطلين متهمين بحيازة أسلحة نارية بقصد التشاجر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، بالحبس سنتين مع الشغل وتغريم كل منهم مبلغ مالي قدره ألفي جنيه. 

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث لاحظت (أ.م) يظهر من بين طيات ملابسه سلاح ناري (مسدس)، وبالتوجه إليه أسرع الخطى واستقل سيارة يقودها المتهم الثاني (أ.ر) محاولين الفرار إلا أن القوة تمكنت من ضبطهما وبحوزتهما السلاح الناري و12 طلقة نارية.

وبتفتيش السيارة التي يستقلها المتهمان عثر أسفل مقعد قائدها على سلاح ناري فرد خرطوش و14 طلقة خرطوش من ذات العيار،  بدون ترخيص.


واعترف المتهمان أنهما حازا تلك الأدوات للتشاجر مع آخرين بسبب خلافات عائلية وخططا لارتكاب جريمتهما بالاشتراك مع باقي المتهمين وبإرشادهما تم ضبط باقي المتهمين وبحوزتهم سلاح أبيض "مطواة"،  بدون مسوغ قانونى.


تحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت قرارها المتقدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات مستأنف القاهرة قسم شرطة مدينة نصر مدينة نصر القاهرة اسلحة نارية

مواد متعلقة

إحالة عاطلين بتهمة طعن سائق وحيازة سلاح أبيض بعين شمس للمحاكمة

ضبط 4 قضايا جلب مخدرات و3 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بدمياط

ترامب: قد نضطر إلى شن هجوم على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 5 مايو 2025

الأزهر يعترض على منح لجنة بالأوقاف حق إصدار الفتوى

جامعة الزقازيق تصدر بيانا جديدا بشأن مصرع الطالبة روان ناصر

أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول

رسميا، السيسي يصدق على قانون العمل

حرب شرسة مقبلة، توفيق عكاشة يكشف مخططا جديدا لإشعال معركة كبرى بالشرق الأوسط

كانت بمفردها، مصدر يكشف مفاجأة في واقعة سقوط طالبة علوم الزقازيق روان ناصر

الأرصاد: أمطار خفيفة ورياح على هذه المناطق اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

البتلو يتراجع 26.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

القيم الأخلاقية، تعرف على مكانتها وصفاتها وأهميتها في الإسلام

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته ببشارة خير وسعادة قادمة

هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص لأداء الحج؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية