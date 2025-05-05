خلافات عائلية تتسبب في حبس تشكيل عصابي سنتين بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بتأييد معاقبة تشكيل عصابي مكون من 7 عاطلين متهمين بحيازة أسلحة نارية بقصد التشاجر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، بالحبس سنتين مع الشغل وتغريم كل منهم مبلغ مالي قدره ألفي جنيه.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث لاحظت (أ.م) يظهر من بين طيات ملابسه سلاح ناري (مسدس)، وبالتوجه إليه أسرع الخطى واستقل سيارة يقودها المتهم الثاني (أ.ر) محاولين الفرار إلا أن القوة تمكنت من ضبطهما وبحوزتهما السلاح الناري و12 طلقة نارية.

وبتفتيش السيارة التي يستقلها المتهمان عثر أسفل مقعد قائدها على سلاح ناري فرد خرطوش و14 طلقة خرطوش من ذات العيار، بدون ترخيص.



واعترف المتهمان أنهما حازا تلك الأدوات للتشاجر مع آخرين بسبب خلافات عائلية وخططا لارتكاب جريمتهما بالاشتراك مع باقي المتهمين وبإرشادهما تم ضبط باقي المتهمين وبحوزتهم سلاح أبيض "مطواة"، بدون مسوغ قانونى.



تحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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