إحالة عاطلين بتهمة طعن سائق وحيازة سلاح أبيض بعين شمس للمحاكمة

أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاطلين بتهمة طعن سائق بسبب خلاف على أولوية تحميل الركاب بمنطقة عين شمس للمحاكمة الجنائية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة وأسفرت عن إصابة سائق بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة سائق بطعنة نافذة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين نشوب مشادة كلامية بين المتهمين وسائق، بسبب خلاف بينهما على أولوية تحميل الركاب، وتطورت لمشاجرة، قام على إثرها المتهمين بتسديد طعنة للمجني عليه، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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