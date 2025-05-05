المصرية لنقل الكهرباء توقع عقد توريد محولين لمشروع توسيع محطة محولات العلمين

وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع شركة Tebe Shenyang لتوريد واختبار والإشراف على تركيب محولين جهد 500/220/22 ك. ف.، سعة 750 م. ف. أ.، لمشروع توسيع محطة محولات العلمين (1) جهد 500/220/22 ك. ف.، التابعة لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا.

مشروع توسيع محطة محولات العلمين

ويأتي المشروع في إطار تعزيز التغذية الكهربائية لمنطقة الساحل الشمالي، ويُعد من المشروعات الاستراتيجية الحيوية التي تدعم خطط الدولة التنموية في هذه المنطقة. وتبلغ مدة تنفيذ العقد 19 شهرًا تبدأ من تاريخ التوقيع.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة وتحقيق الاستقرار في التغذية الكهربائية، وبتوجيهات من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

دعم الشبكة القومية الموحدة ورفع كفاءتها

وأكدت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشبكة القومية الموحدة ورفع كفاءتها، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ومواكبة مشروعات التنمية العمرانية والصناعية.

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