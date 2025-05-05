وزير الكهرباء يناقش خطط تشغيل منظومة الشحن الموحد وقاعدة البيانات المؤمنة للعدادات

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع مسئولي شركة ساى شيلد برئاسة المهندس أحمد قاسم، وذلك لمتابعة خطة عمل الشركة في إطار بروتوكول التعاون والعقود التنفيذية لعمل برنامج الشحن الموحد للعدادات وتأمين منظومة عدادات الكهرباء مسبقة الدفع وتأمين كروت الشحن وعمل برنامج موحد لشحن العدادات.



يأتي ذلك في إطار التوجه العام وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وخطة تحسين جودة التشغيل والخدمات المقدمة والارتقاء بمعدل أداء الشركات التابعة، وفى ضوء المتابعة المستمرة لمجريات تنفيذ خفض الفقد الفنى والتجاري والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحرص على تقديم الخدمات وفقا للمعايير والأكواد العالمية لتحقيق الكفاءة العامة، وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات.

الموقف التشغيلى لمنظومة الشحن الموحد

استعرض الدكتور محمود عصمت الجداول الزمنية والموقف التشغيلى لمنظومة الشحن الموحد بجميع شركات توزيع الكهرباء وكذلك الشركات المصنعة لمختلف أنواع العدادات، وتطور الأعمال فيما يتعلق بالانتهاء من نقل بيانات المشتركين وتشغيل قاعدة بيانات الشحن الموحد لما يقرب من 18,4 مليون مشترك وإنشاء قاعدة بيانات موحدة مؤمنة لجميع أنواع العدادات في كافة شركات التوزيع.

وخلال الاجتماع تمت مراجعة مستجدات تطوير منظومة ادارة العدادات وتشغيل جميع التطبيقات الخاصة بالعملاء والعدادات فى كل شركة، ومنها برنامج خدمة العملاء والفوترة للعدادات آجلة الدفع وتطبيق الموبايلات للتحصيل والقراءة والشحن وغيرها، وكذلك تطبيقات التسويات والشكاوى، كما تمت مناقشة متطلبات شركات التوزيع لتحسين العمل على المنظومة والإضافات المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

تأمين وتوحيد قواعد البيانات والأنظمة داخل شركات توزيع الكهرباء

ناقش الدكتور محمود عصمت الإجراءات التى تمت على صعيد تأمين وتوحيد قواعد البيانات والأنظمة داخل شركات توزيع الكهرباء، وكذلك تأمين البنية التحتية ومركز العمليات بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وشمول قاعدة البيانات لكافة الخدمات والربط مع منصات الكهرباء ومصر الرقمية، والكارت الموحد وإصداره من مجمع الوثائق المؤمنة، وتأمين وتحديد مسارات الدخول والتعامل مع قواعد البيانات والحوكمة الكاملة فى هذا الإطار.

خطة تركيب العدادات داخل الأكشاك وغرف التوزيع

واستمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح مفصل حول التكنولوجيا المستخدمة وتوطين الصناعة الخاصة بها، وكذلك خطة تركيب العدادات داخل الأكشاك وغرف التوزيع للحد من الفقد فى التيار الكهربائي، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتأمين بنية تحتية لشركات إنتاج الكهرباء وربطها مع قاعدة البيانات الرئيسية، وتمت مناقشة كافة الإجراءات فى إطار خطة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ومنع التعدي على التيار الكهربائي.

وقال الدكتور محمود عصمت: إن معيار الجودة والكفاءة سواء فى التشغيل أو فى تقديم الخدمة أحد أهم محددات خطة العمل الحالية، وإن حوكمة قطاع الكهرباء تأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وبرنامج دعم وتطوير وتحديث الشبكة الموحدة وقاعدة البيانات الخاصة بها، موضحا استمرار العمل على تطوير المنظومه لتشمل جميع التطبيقات الخاصة بالعدادات والمشتركين وكافة مكونات منظومة الكهرباء على مستوى جميع الشركات والهيئات التابعة.

وأشار إلى المتابعة الدورية للانتهاء من كافة المراحل في إطار الجداول الزمنية المحددة، مضيفا أن هناك شراكة وتعاون مع الشركة للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التى تمتلكها خاصة فى مجال تأمين البنية التحتية المعلوماتية ومجالات الأمن السيبرانى وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى وكفاءة الطاقة.

وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل لتحقيق أعلى مستوى أداء للشحن من خلال التكنولوجية السحابية المؤمنة من خلال شركة ساى شيلد والتوسع في البنية التحتية لمواكبة الطلب على الخدمة، موضحا أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع وفقًا لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، وفي ضوء ما قامت به الدولة من عملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة.

وشدد وزير الكهرباء على العمل على تطوير وتحديث الشبكات واستخدام التكنولوجيا لمحاربة ظاهرة سرقة التيار وخفض الفقد، مضيفا ان التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية يعد نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية واستغلال موارد الطاقة المتجددة كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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