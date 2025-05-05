الإثنين 05 مايو 2025
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حوادث

استدعاء لاعب سابق اتهم مدرسا بالتعدٍ على نجله في الجيزة

محكمة
محكمة

 تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة في اتهام لاعب سابق بنادي الأهلي، مدرسا بإحدى المدارس الدولية في منطقة الهرم بالتعد بالضرب على نجله وإصابته.

وأمرت النيابة باستدعاء اللاعب لسماع أقواله، وكلفت تفريغ كاميرات المراقبة لفحص كواليس البلاغ، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ باتهام لاعب مدرس بالضرب 

وكان قسم شرطة الهرم، تلقى بلاغا يفيد اتهام لاعب النادي الأهلي السابق، أحد المدرسين في مدرسة دولية، بالتعدي على نجله بالضرب.

وقال اللاعب إن مدرس اللغة العربية اعتدى على نجله إياد، يبلغ من العمر 16 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي، ما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات في الواقعة.

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