مصر تستعرض جهود تطوير منظومة إدارة المخلفات بمؤتمرات اتفاقيات بازل واستكهولم 2025 بجنيف

شارك ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في فعاليات الاجتماعات الرسمية رفيعة المستوى لمؤتمرات الأطراف في اتفاقيات بازل (COP17) واستكهولم (COP12)، والتي عُقدت في جنيف – سويسرا في الفترة من 28 أبريل إلى 9 مايو 2025، بمشاركة دولية واسعة من الخبراء وصناع القرار في مجال الإدارة البيئية السليمة للمخلفات والكيماويات.

مصر تعرض تجربتها في الإصلاح المؤسسي لمنظومة المخلفات

واستعرض عبد الله خلال مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة على هامش المؤتمر، أبرز الإصلاحات المؤسسية والفنية والتشريعية والمالية التي نفذتها مصر في تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والخطرة، والتي تمثل نموذجًا للتكامل بين الاستراتيجية الوطنية والأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

كما تناول خلال كلمته الإطار القانوني والبنية التحتية الجديدة، وأبرز مراحل تنفيذ عقود التشغيل وتطوير منظومة الاقتصاد الدائري، مشيرًا إلى مبادرات مثل المسؤولية الممتدة للمنتج، ودمج القطاع غير الرسمي في نظام إدارة المخلفات.

الاقتصاد الحيوي الدائري والطاقة النظيفة

وأشار رئيس الجهاز إلى أهمية الاقتصاد الحيوي الدائري في مصر، في ظل وفرة المخلفات الزراعية والصناعية والعضوية، موضحًا أن هذه الموارد تمثل مواد أولية محتملة لإنتاج الوقود النظيف مثل الغاز الحيوي والهيدروجين الأخضر.

كما لفت إلى تجربة الوحدات الريفية لإنتاج الغاز الحيوي في المجتمعات المصرية، والتي تستخدم المخلفات الزراعية والحيوانية لتوفير مصادر طاقة بديلة للطهي والإنارة، داعيًا إلى تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات الدولية في هذا المجال.

شراكة مصرية – سويسرية في مجالات البيئة والمخلفات

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، عقد عبد الله اجتماعًا ثنائيًا مع وزيرة البيئة السويسرية، حيث ناقش الجانبان سبل دعم التعاون المشترك في مجالي المخلفات والكيماويات، إلى جانب التوسع في المشروعات البيئية والتنموية المشتركة التي تصب في تنفيذ أجندة مصر 2030، خاصة في مجالات التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر.

وأكد عبد الله على أهمية البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة (NSWMP) الممول من الحكومة السويسرية، والذي ساهم في بناء القدرات المؤسسية ودعم البنية التحتية في مراحل البرنامج الأولى والثانية، موضحًا أنه تم تقديم طلب رسمي للمشاركة السويسرية في المرحلة الثالثة من البرنامج، وقد تم الحصول على موافقة مبدئية في هذا الشأن.

دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات في دعم الاتفاقيات البيئية

وأوضح عبد الله أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يضطلع بدور محوري ضمن مهامه وفق القانون رقم 202 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، ويعمل بتكامل مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، وذلك في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال الإدارة السليمة بيئيًا للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة.

ويشارك الجهاز في أعمال اللجان الفنية ومؤتمرات الأطراف كجهة اتصال وطنية، ويساهم في الأطر التفاوضية البيئية مثل لجنة التفاوض الحكومية الدولية لإنشاء منصة السياسات والعلوم لدعم الإدارة البيئية السليمة للمواد الكيميائية والمخلفات.

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