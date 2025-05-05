زوج شام الذهبي يتحدث لأول مرة عن الفنانة السورية أصالة نصري

تحدث رجل الأعمال أحمد هلال، عن الفنانة السورية أصالة نصري، والدة زوجته شام الذهبي، والذى وصفها بأنها بمثابة "أم ثانية" بالنسبة إليه، مشيرًا إلى أن الحديث عن مزاياها وفضائلها يستغرق منه ساعات طويلة.

في هذا السياق، قال هلال، إنه يحب أصالة ومتعلق بها منذ فترة طويلة، وقبل تعرفه بـ شام الذهبي، ولا ينسى لها وقوفها إلى جواره في مواقف مختلفة.

واستشهد هلال بموقف لا ينساه لها حين التقاها في المطار وكانت متأخرة على موعد طائرتها، ومع ذلك أصرت على التقاط صورة تذكارية معه بناء على طلبه، رغم أن مرافقيها كانوا يتعجلونها كي تسرع حتى لا تتأخر أكثر مما هي متأخرة بالفعل.

في هذا السياق، جاءت تصريحات هلال على هامش الاحتفال بإعادة فتح عيادة التجميل التي تمتلكها شام الذهبي في القاهرة، والتي تعرضت للإغلاق مؤقتا قبل أسبوعين من جانب السلطات المصرية نتيجة وجود "مخالفات جسيمة".

وأعربت شام عن سعادتها البالغة بإعادة فتح العيادة، مؤكدة أن العمل بالنسبة إليها ليس مجرد وظيفة بل يعد أهم شيء في حياتها على الإطلاق.

وكانت وزارة الصحة أغلقت العيادة بسبب ما وُصف بـ "مخالفات جسيمة" في إطار حملة على العيادات والمراكز الطبية للتحقق من تراخيصها، من خلال لجنة مشتركة من هيئة العلاج الحر وهيئة الدواء ومباحث التموين.

وبحسب تصريحات رسمية، تمثلت تلك المخالفات باحتواء العيادة على أدوية غير مسجلة في هيئة الدواء المصرية، إضافة إلى وجود أجهزة طبية غير مرخصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.