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حوادث

الأمن يضبط 212 مخالفة مرورية في حملات مكثفة بجسر السويس

الأمن
الأمن

 واصلت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها المكثفة لتحقيق الانضباط المروري، حيث شنت خلال الفترة الأخيرة حملات مرورية موسعة استهدفت منطقة جسر السويس.

 

الأمن يضبط 212 مخالفة مرورية في حملات مكثفة بجسر السويس

 وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 212 مخالفة مرورية متنوعة، وذلك في إطار خطة الوزارة لمواجهة المخالفات وتحسين مستوى الأمان على الطرق.

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وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فيما أكدت الأجهزة الأمنية على استمرار الحملات بشكل دوري لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري بكافة أنحاء العاصمة.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات مرورية مخالفة مرورية متنوعة منطقة جسر السويس مديرية أمن القاهرة

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