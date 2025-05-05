الإثنين 05 مايو 2025
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محافظات

إصابة شخصين ونفوق عدد من الدواجن في انقلاب سيارة بالمنوفية

اصابة شخصان ونفوق
اصابة شخصان ونفوق عددا من الدواجن فى انقلاب سيارة

أصيب شخصان بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة محملة بالدواجن البيضاء على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية.

نقل المصابان لأشمون والباجور

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالدواجن البيضاء على الطريق الإقليمي المار بدائرة محافظة المنوفية.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة شخصين بإصابات متفرقة إثر انقلاب السيارة ونفوق عدد من الدواجن.

 


ودفعت هيئة إسعاف المنوفية بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل مصاب لمستشفى أشمون العام وآخر لمستشفى الباجور التخصصي، وتم التحفظ على السائق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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إسعاف المنوفية الدواجن البيضاء اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية محافظة المنوفية مستشفي اشمون مستشفى الباجور التخصصي

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