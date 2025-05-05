قيادة تحت تأثير المخدرات، الحبس عامين لسائق بتهمة دهس شاب في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق سيارة ميكروباص بالحبس عامين بتهمة القتل الخطأ لشاب دهسا في منطقة السلام.



وكشف تقرير المعمل الكيماوي لعينة أخذت من دماء المتهم احتواءها على مخدر الحشيش كما تبين تعاطيه مواد مسكرة ومغيبة للعقل.



واعترف المتهم أمام نيابة السلام بارتكابه الواقعة تحت تأثير تعاطيه مخدر الحشيش مشيرا إلى أنه اثناء سيره بالطريق فوجئ بالمجني عليه يعبر الطريق ولم يتمكن من إيقاف السيارة أو مفاداته ثم صدمه وفر هاربا ولم يقف لنقله إلى المستشفى خوفا من المساءلة القانونية.



تلقت مباحث قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوفاة عامل أثناء عبوره الطريق بدائرة القسم متأثرًا بإصابته إثر اصطدام سيارة مجهولة به لاذ قائدها بالفرار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف الى مكان البلاغ، وتم تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة "ميكروباص"، وتم ضبط قائدها سائق- مقيم بدائرة القسم وتم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في القضية وأحالتها إلى محكمة الجنايات.



وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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