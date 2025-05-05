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موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

الزمالك والبنك الأهلي،
الزمالك والبنك الأهلي، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره البنك الأهلي، المقرر لها اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث الزمالك عن العودة لسكة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز بعد التعادل في الجولة الماضية أمام المصري، فيما يأمل البنك الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية أملا في إنهاء الدوري بمركز مؤهل للبطولات الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

 تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

 تنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

 يتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث برصيد 39 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وست تعادلات فيما نال 3 هزائم، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

نتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وانتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على إستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري الممتاز.

وتم إلغاء هدف سجله ناصر منسي لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 63 بعد الرجوع لتقنية الفيديو ولمس الكرة ليده قبل أن تسكن الشباك.

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