"طلبوا فلوس يجيبوا أكل وخدعوني".. عصابة أجنبية تسرق "بلدياتهم" بالإكراه في مدينة نصر

“كانوا هيموتوني.. دول مجرمين أصلا”.. بهذه الكلمات بدأ شخص أجنبي كلامه أمام نيابة مدينة نصر في اتهامه 3 عاطلين يحملون نفس جنسيته بسرقته.

وقال المجني عليه إنه أثناء عودته من عمله وأثناء سيره في الشارع فوجئ بـ 3 أشخاص من نفس بلده، أوهموه بأنهم محتاجون إلى أموال، وأنهم لم يتناولوا طعاما منذ أيام، وعندما وقف لمساعدتهم فوجئ بهم يتكالبون عليه ويشلون حركته واضعين في جنبه سلاحا أبيض “مطواة” ثم سرقوا ما معه.

هددوه بالقتل

وأضاف المجني عليه أنهم قالوا له: لو نطقت أو اتكلمت هنموتك فخشي تهديدهم، وهم بالهرب، وأثناء ذلك جروا وراءه، فسقط على الأرض، واصطدم بقطعة زجاج وأصيب.



وأضاف المتهمون أمام نيابة مدينة نصر: إنهم عاطلين لا يعملون ولا يحملون شهادات تعليمية وتخصصوا في سرقة المواطنين بعد قدومهم إلى مصر، وذلك لشراء مواد مسكرة ومخدرات والاتفاق على ملذاتهم.

وأضاف المتهمون أنهم تخصصوا في سرقة الأشخاص الذين يحملون نفس جنسيتهم اعتقادا أنهم لن يبلغوا ولن يكتشف أمرهم.

سرقة هاتف محمول من أجنبي بمدينة نصر

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح بالجسم بأنه أثناء سيره بالمنطقة محل سكنه فوجئ بقيام 3 أشخاص بافتعال مشاجرة معه وسرقة هاتفه المحمول، ولدى محاولته الهرب منهم تعثرت قدمه وسقط على قطع زجاجية؛ مما أدى لحدوث إصابته.

وبالفحص وإجراء التحريات، تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول.



وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وتصرفهم فى الهاتف المحمول المستولى عليه لدى صديق لهم، يحمل جنسية نفس الدولة، تم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.