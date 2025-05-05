الإثنين 05 مايو 2025
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رياضة

النحاس يبدأ دراسة نقاط القوة والضعف في المصري قبل مواجهة الخميس

عماد النحاس
عماد النحاس

يبدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة عماد النحاس دراسة فريق المصري البورسعيدي استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة الخميس المقبل. 

 

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة 

ويلتقي  الأهلي في مباراته المقبلة مع المصري في بطولة الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل الموافق 8 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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الأهلي المصري الأهلى والمصرى

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