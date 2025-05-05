الإثنين 05 مايو 2025
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حوادث

إجراء جديد ضد المتهم بالنصب على راغبي السفر في الساحل

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 حددت محكمة جنايات القاهرة 10 مايو الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على تسفيرهم للخارج، متخذا من صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مكانا للإعلان عن نشاطه الإجرامي.  


تلقت مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا يفيد بممارسة شخص نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على توفير عقود عمل وتسفيرهم للخارج والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعى.


النصب والاحتيال على المواطنين

 وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وأن المتهم يقوم بالنصب على المواطنين بدعوى قدرته على تسفيرهم للخارج مقابل مبلغ 5 آلاف جنيه من الشخص الواحد.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واعترف بارتكابه 5 وقائع نصب بذات الأسلوب.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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