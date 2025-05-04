استدعاء زملاء عامل لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الثالث بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر باستدعاء زملاء عامل لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الثالث بعقار تحت الإنشاء بالحي العاشر بمدينة نصر، لسماع أقوالهم وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتشريح جثة المتوفي لبيان أسباب الوفاة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور علي جثة شاب أسفل عقار بمنطقة الحي العاشر دائرة قسم شرطة مدينة نصر وعلي الفور وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل أسفل عقار وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.