الإثنين 05 مايو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد: أمطار خفيفة ورياح على هذه المناطق اليوم الإثنين

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
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 كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار اليوم الإثنين، حيث تسقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ونشاط للرياح على جنوب سيناء.

حالة الطقس اليوم الإثنين 5 -5- 2025 بوادي النطرون

مائل للحرارة والقاهرة تسجل 26 درجة مئوية، الأرصاد تعلن طقس الغد

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومائل للحرارة شمال الصعيد وحار على  الجنوب، ومعتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل، ومائل للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.
وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى:17

 

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