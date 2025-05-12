من هولندا إلى الدقي، قصة النجيل الصناعي في معرض الزهور 2025 (فيديو وصور)

في قلب المتحف الزراعي بالدقي، وبين عبق الزهور وروائح الأعشاب والنباتات، يتجول الزوار في أروقة معرض زهور الربيع 2025، أحد أقدم وأعرق الفعاليات الزراعية في مصر والعالم العربي.

في نسخته الثانية والتسعين، لم يقتصر المعرض على عرض الزهور والنباتات فقط، بل فتح الباب أمام حلول ذكية ومبتكرة لتجميل المساحات، من بينها النجيل الصناعي الذي أصبح خيارًا مثاليًا للحدائق، الملاعب، الأسطح، وحتى الشرفات الصغيرة.

في أحد الأجنحة الهادئة، يقف المهندس مؤمن، ممثل أحد مصانع النجيل الصناعي المشاركة، ليشرح للزوار أسرار هذه الصناعة التي باتت تحاكي الطبيعة بدقة، وتتفوق عليها في بعض الجوانب.

يقول مؤمن: "نحن نصنع النجيل الصناعي بخامات مستوردة من هولندا وأوروبا، ولدينا عملاء في أكثر من 36 دولة حول العالم، من بينهم دول أفريقية وأوروبية. جودة منتجاتنا تشهد لها الأندية الكبرى، والمدارس التي تحتاج ملاعب ذات مواصفات قياسية".

ويضيف: "لدينا أكثر من 50 منتجًا مختلفًا، تشمل النجيل الرياضي المستخدم في ملاعب كرة القدم، والنجيل الخاص بملاعب البادل الحديثة، فضلًا عن نجيل اللاندسكيب المتنوع المخصص للحدائق والمنازل، وكلها متوفرة بألوان متعددة مثل الأخضر والأحمر والأزرق والأسود".

ميزة النجيل الصناعي ليست فقط في الشكل

النجيل الصناعي المستخدم في الحدائق أو الملاعب لا يقتصر على المظهر الجمالي، بل يحمل في طياته مزايا فنية وصحية. فمن بين أبرز خصائصه، أنه لا يتأثر بأشعة الشمس ولا يتغير لونه، كما أنه مقاوم للعوامل الجوية، ومُعالج ضد البكتيريا والحشرات، ما يجعله خيارًا مثاليًا وآمنًا، خاصة للأطفال.

يوضح المهندس مؤمن أن نجيل اللاندسكيب يتوفر بارتفاعات وكثافات متنوعة، تناسب جميع الأذواق والمساحات، كما أن بعض الأنواع مزودة بطبقات حماية لامتصاص الصدمات ومنع الإصابات عند سقوط الأطفال، ما يجعله مناسبًا للحدائق العامة والمدارس ورياض الأطفال.

أما النجيل الرياضي، خاصة المستخدم في ملاعب كرة القدم، فقد تطورت صناعته ليشبه العشب الطبيعي بدرجة كبيرة، ويوفر مقاومة ممتازة للاحتكاك، ومتانة تدوم لفترات طويلة دون الحاجة إلى صيانة مستمرة. كما توجد أنواع من النجيل بـ"اللون واللون" المنتشرة في الملاعب الاحترافية، وتعطي مظهرًا شبيهًا بأرضيات الملاعب الأوروبية.

التكلفة والأنواع

تتنوع الأسعار حسب الاستخدام وجودة الخامة. تبدأ أسعار النجيل الصناعي المستخدم في اللاندسكيب من 100 جنيه للمتر، وتصل إلى 600 جنيه، بينما تختلف أسعار النجيل الرياضي بحسب نوعية الاستخدام والمساحة.

يحرص المصنع الذي يمثله المهندس مؤمن على المشاركة في معرض الزهور منذ عام 2004، ويقول إن المعرض يمثل فرصة ذهبية للتواصل مع العملاء، واستعراض أحدث الابتكارات في هذا المجال. كما عبّر عن إعجابه الشديد بالتنظيم هذا العام، خاصة مع انتقال المعرض إلى ساحة المتحف الزراعي، ما أضفى على الحدث طابعًا تاريخيًا وثقافيًا.

نبذة عن معرض زهور الربيع 2025

يقام معرض زهور الربيع هذا العام داخل المتحف الزراعي بالدقي، بدلًا من الموقع التقليدي في حديقة الأورمان. يُعد المعرض أحد أقدم معارض الزهور في الشرق الأوسط، حيث انطلق لأول مرة عام 1934، ويستمر في نسخته الحالية من 19 أبريل حتى 19 مايو 2025، يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، دون إجازات.

وقد شهد هذا العام تعاونًا مميزًا بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، بهدف تطوير المعرض ليكون منصة دولية تدعم الصناعة الزراعية في مصر، وتجذب مستثمرين وشركاء من مختلف دول العالم.

سعر تذكرة الدخول للمعرض رمزي، يبلغ 10 جنيهات فقط، ويوجد تنظيم خاص لدخول السيارات وأماكن لركنها. كما يشارك عدد كبير من العارضين من الشركات الزراعية، المزارع، المشاتل، وأصحاب المبادرات المجتمعية، ما يجعل الزيارة تجربة شاملة لكل محبي الزراعة والديكور الأخضر.

المستقبل أخضر... ولو بالصناعي

في ظل التحديات المناخية، وارتفاع تكلفة صيانة المساحات الخضراء الطبيعية، أصبح النجيل الصناعي حلًا مبتكرًا ومستدامًا، خاصة في الأماكن التي تفتقر للمياه أو تعاني من التغيرات الجوية الحادة. كما يُعزز هذا الاتجاه من وعي المستهلك بأهمية استخدام مواد آمنة وصديقة للبيئة.

وبينما يتنقل الزوار في المعرض بين الزهور الطبيعية والنباتات العطرية والديكورات الزراعية، يلفت انتباههم السجاد الأخضر الذي لا يذبل، ولا يحتاج إلى ري، لكنه يضفي حياة وبهجة على المكان... إنها معجزة النجيل الصناعي في زمن التحديات البيئية.

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