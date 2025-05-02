رحلة في عالم البذور والسماد بمعرض الزهور.. الأسعار تبدأ من 20 جنيهًا.. المخصبات ضرورية للزراعات المنزلية.. وهذه أبرز النصائح للعناية بالنباتات (فيديو وصور)

وسط رائحة الأرض الرطبة وعبق الأزهار المتفتحة، تتجدد في معرض الزهور بالمتحف الزراعي بالدقي مشاعر العشق لكل ما هو أخضر. ما أن تخطو داخل أجنحة المعرض حتى تتفتح أمامك أبواب لعالم متكامل من النباتات والبذور والمعدات الزراعية، لكل من يطمح إلى قطعة صغيرة من الجنة في بيته أو حديقته.

بين عشرات العارضين الذين يملؤون الأجنحة بتنوع منتجاتهم، يبرز جناح المهندس خليل الرفاعي، الذي جذب اهتمام الزوار بتشكيلة مبهرة من البذور والأسمدة، مقدّمًا حلولًا متكاملة للهواة والمحترفين في الزراعة.

أكثر من 80 صنفًا من البذور... موسم كامل من الخضرة

يتحدث المهندس خليل الرفاعي بحماس عن تشكيلته قائلًا: "معانا أكتر من ٨٠ صنفا من بذور النباتات، مقسمة بين بذور الخضراوات وبذور الأزهار، وكمان البذور الحولية الربيعية والخريفية".

يشرح الرفاعي إلى أن البذور الحولية التي يزرعها الهواة والمزارعون تنقسم إلى قسمين:

حوليات ربيعية: تزرع من شهر مارس حتى مايو.

حوليات خريفية: تزرع من سبتمبر حتى ديسمبر.

كل فترة لها خصائصها، ونباتاتها التي تتأقلم مع درجات الحرارة المختلفة، مما يمنح فرصة واسعة لعشاق الزراعة للاختيار بحسب الموسم.

ويضيف الرفاعي: "الإقبال الأكبر بيكون على بذور الخضروات الورقية زي الشبت، والبقدونس، والجرجير، والكزبرة، خصوصًا مع اتجاه الناس أكتر لزراعة أكلهم في البيت، سواء على البلكونة أو فوق السطوح".

أسعار مناسبة وعروض مشجعة

في ظل ارتفاع أسعار الخضروات في الأسواق، يجد كثير من الزوار في جناح خليل الرفاعي فرصة ذهبية للبدء في الزراعة المنزلية بتكلفة بسيطة.

يقول: "أسعار البذور تبدأ من ٢٠ جنيها للباكيت الواحد، وعاملين عروض خاصة، لو خدوا ٣ باكيت مع بعض نحسبهم بـ٥٠ جنيه بدل ٦٠".

هذه العروض لم تمر مرور الكرام على الزوار، حيث تزايد الإقبال على شراء كميات متنوعة لتجربة زراعة أكثر من صنف في وقت واحد، سواء في الحدائق المنزلية الصغيرة أو في أصص الزرع فوق الأسطح.

السماد... سر النجاح في الزراعة

لم يكتفِ المهندس خليل بعرض البذور فحسب، بل وفر أيضًا أنواعًا مختلفة من الأسمدة الحيوية التي تساعد على إنبات النباتات بقوة وصحة.

يوضح قائلًا: "السماد مهم جدًا خصوصًا في الزراعة المنزلية، لأنه بيعوض نقص العناصر اللي ممكن التربة ما تكونش موفرة للنبات".

من بين المعروضات، تجد أنواعًا متعددة من الأسمدة العضوية والمخصبات الطبيعية التي تعزز نمو النباتات دون الحاجة إلى كيماويات ضارة. هذه الأسمدة تناسب زراعة الخضروات الورقية الحساسة، التي تتطلب عناية خاصة في التسميد.

ويؤكد الرفاعي أن المنتجات المعروضة تراعي المعايير البيئية الحديثة، بما يضمن إنتاج خضراوات صحية خالية من المواد الضارة.

نصائح ذهبية لهواة الزراعة

حرص المهندس خليل الرفاعي على تقديم نصائح عملية لكل من يخطو خطواته الأولى في عالم الزراعة، أبرزها:

ضرورة اختيار البذور المناسبة للموسم الحالي.

التأكد من جودة التربة وإضافة السماد الحيوي قبل الزراعة.

الاهتمام بري النبات بمعدل منتظم دون إفراط.

متابعة مراحل نمو النبات والتدخل في الوقت المناسب بالتسميد أو التهذيب.

يقول الرفاعي: "اللي بيزرع نباتات ورقية لازم يراعي الرطوبة المعتدلة، وما يغمرش النبات بمية زيادة، عشان الجذور ما تتعفنش".

الزراعة المنزلية... أكثر من هواية

مع انتشار الاهتمام بالزراعة المنزلية، لم تعد زراعة النباتات مجرد هواية، بل أصبحت أسلوب حياة صحي يرتبط بجودة الغذاء وتحسين الصحة النفسية.

ومن جناح المهندس خليل الرفاعي في معرض الزهور، يخرج الزوار محمّلين بأكياس صغيرة من البذور، وأحلام كبيرة بحدائق خضراء تنمو فوق شرفاتهم.

في كل بذرة يحملها الزوار من المعرض، تكمن بداية قصة حياة جديدة، مليئة بالخضرة والسكينة، ترويها رعاية يومية وحب حقيقي للأرض.

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