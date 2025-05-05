الإثنين 05 مايو 2025
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رياضة

يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام بولونيا في الدوري الإيطالي

يوفنتوس، فيتو
يوفنتوس، فيتو

انتهت مباراة يوفنتوس ضد بولونيا، في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

يوفنتوس يتعادل مع بولونيا 

وسقط يوفنتوس في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب “ريناتو دالارا” وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.

بهذه النتيجة، يحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، بينما تراجع فريق بولونيا إلى المركز السابع برصيد 62 نقطة.

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