الأحد 04 مايو 2025
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أخبار مصر

محافظة الجيزة تضبط سيارة نقل مخلفات بدون ساتر وتتخذ إجراءات صارمة ضد الشركة والسائق

سيارة المخلفات
سيارة المخلفات

أعلنت محافظة الجيزة عن ضبط سيارة نقل مخلفات تابعة لإحدى شركات النظافة الخاصة، لم تلتزم بالمعايير والضوابط البيئية الخاصة بنقل القمامة، وقد تم ضبط المركبة أثناء سيرها بحمولة من المخلفات الصلبة دون وضع ساتر يمنع تناثرها، مما تسبب في تلويث الطريق والإخلال بمستوى النظافة العامة.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس البيئة أو تضر بالصحة العامة، مشيرًا إلى أن السيارة تم التحفظ عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائق والشركة المسؤولة، إلى جانب توقيع الغرامات المقررة وفقًا للقانون، لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.

أكمنة مفاجئة تستهدف ضبط سيارات نقل المخلفات المخالفة 

وأوضح المحافظ في تصريحاته أن حملات المتابعة والرقابة مستمرة لرصد أي تجاوزات، موجّهًا هيئة النظافة والتجميل بالتنسيق مع الأحياء والمراكز لتنفيذ أكمنة مفاجئة تستهدف ضبط سيارات نقل المخلفات المخالفة واتخاذ الإجراءات الفورية ضدها.

وناشدت محافظة الجيزة جميع شركات النظافة العاملة ضمن نطاقها الجغرافي بالالتزام الكامل بضوابط نقل المخلفات، وضرورة استخدام الأغطية والسواتر المقررة على سيارات النقل، حرصًا على الصحة العامة، وسلامة البيئة، وحفاظًا على الشكل الحضاري لشوارع المحافظة.

 

 

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