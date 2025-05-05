الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استدعاء ربة منزل اتهمت أهل زوجها بخطف ابنها في المطرية

متهمة، فيتو
متهمة، فيتو

أمرت نيابة المطرية باستدعاء ربة منزل اتهمت حماها وأخت زوجها باختطاف نجلها الصغير وإخفائه لسماع أقوالها. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ربة منزل تفيد باختفاء نجلها الطفل من منزله وعدم عثورها عليه عقب خلافات نشبت بينها وبين أهل زوجها.

وأضافت المبلغة أنه عندما ألقي القبض على زوجها بتهمة التشاجر وحبسه على ذمة القضية انتقل والده وأخته للعيش معها بصحبة ابنها في شقتها، إلا أن المشاكل والخلافات اشتعلت بينهم لتتفاجأ بتغيب ابنها وعدم وجوده وعندما راجعت كاميرات المراقبة وجدته كان بصحبة المشكو في حقهم في آخر وقت له.


وأشارت إلى أنها عندما واجهت أهل زوجها بالكاميرات أنكروا ما بها فأبلغت قوات الشرطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المطرية أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة القاهرة

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابي تخصص في خطف الهواتف المحمولة بمصر القديمة

ads

الأكثر قراءة

أول تعليق رسمي من جامعة الزقازيق بشأن وفاة الطالبة روان ناصر

أول رد من رابطة الأندية على هجوم بيراميدز: "راجعوا لائحة الدوري"

ملاك الإيجار القديم: حكم الدستورية العليا غير ملزم للبرلمان

العشق الممنوع وراء واقعة العثور على جثة فتاة مجهولة بالفيوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 5 مايو 2025

البتلو يتراجع 26.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

إذاعة القرآن الكريم تحيي ذكرى الطبلاوي ببث سلسلة تلاوات متميزة

عنده السكر، التحفظ على مدرسة منعت طفلا من دخول الحمام بالقاهرة

خدمات

المزيد

البتلو يتراجع 26.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 5 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 5 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية