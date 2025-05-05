استدعاء ربة منزل اتهمت أهل زوجها بخطف ابنها في المطرية

أمرت نيابة المطرية باستدعاء ربة منزل اتهمت حماها وأخت زوجها باختطاف نجلها الصغير وإخفائه لسماع أقوالها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ربة منزل تفيد باختفاء نجلها الطفل من منزله وعدم عثورها عليه عقب خلافات نشبت بينها وبين أهل زوجها.

وأضافت المبلغة أنه عندما ألقي القبض على زوجها بتهمة التشاجر وحبسه على ذمة القضية انتقل والده وأخته للعيش معها بصحبة ابنها في شقتها، إلا أن المشاكل والخلافات اشتعلت بينهم لتتفاجأ بتغيب ابنها وعدم وجوده وعندما راجعت كاميرات المراقبة وجدته كان بصحبة المشكو في حقهم في آخر وقت له.



وأشارت إلى أنها عندما واجهت أهل زوجها بالكاميرات أنكروا ما بها فأبلغت قوات الشرطة.

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