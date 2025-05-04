ضبط 80 جوال دقيق بلدي مدعم في حملة تموينية مكثفة بمدينة الصف

قامت إدارة تموين الصف بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط المخالفات التموينية ومكافحة كافة صور الفساد.

ترأس الحملة أحمد الشافعي، مدير إدارة تموين الصف، وتركزت أعمالها على المرور الميداني على عدد من المنشآت التجارية بالمدينة، للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لتداول السلع المدعمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط منخل يقوم بإعادة تعبئة وتدوير الدقيق البلدي المدعم، حيث تم العثور بحوزته على عدد (80) جوال دقيق بلدي مدعم، استخراج 87.5%، زنة الجوال الواحد 50 كجم. ويُعد هذا الدقيق مخصصًا للمخابز البلدية فقط، ومحظور تداوله أو بيعه خارجها.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة بمقر مطحن الصف على سبيل الأمانة، لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها، كما تم تحرير المحضر اللازم وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتؤكد مديرية التموين استمرار جهودها المكثفة في متابعة الأسواق والتصدي لكافة أشكال التلاعب في السلع التموينية المدعمة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

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