الأحد 12 يناير 2025
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خارج الحدود

الجيش الأردني: اشتباكات مع مجموعات من المهربين حاولت اجتياز الحدود الشمالية

الجيش الأردني، فيتو
الجيش الأردني، فيتو

الأردن ، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن قوات حرس الحدود تشتبك مع مجموعات من المهربين تحاول اجتياز الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف الجيش العربي أن الاشتباك مع مجموعة من المهربين ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.

الجيش الأردني يسقط مسيرة محملة بالمخدرات حاولت دخول أجواء البلاد

وفى نهاية الشهر الماضي أسقط الجيش الأردني، مسيرة محملة بالمخدرات حاولت دخول أجواء البلاد، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيرة جديدة كان يحاول من خلالها  تهريب مخدرات من سوريا.

وذكر بيان للجيش أنه تم إسقاط "طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية".

وأشار البيان أن الطائرة كانت تحمل كمية من مادة الكريستال (المخدرة) وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

وزير خارجية الأردن يبحث ملف تهريب المخدرات

وكان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي قد بحث في سوريا حينها ملف تهريب المخدرات خلال زيارته دمشق في الثالث من يوليو الماضي.

كما شهدت المملكة في يوليو الماضي، اجتماعا أمنيا بين مسؤولين أردنيين وآخرين من النظام السوري السابق لمواجهة التهريب عبر الحدود بين البلدين.

ويكافح الجيش الأردني عمليات تهريب أسلحة ومخدّرات، لا سيّما حبوب الكبتاجون، برا من سوريا إلى المملكة.

ويقول مسؤولون إن عمليات التهريب هذه باتت "منظمة" وتستخدم فيها أحيانا طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

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الأردن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قوات حرس الحدود

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