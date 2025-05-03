أصبحت جزءا من تاريخ ليفربول، تفاصيل رسالة كلوب لخليفته آرني سلوت

حرص الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق على إرسال رسالة تهنئة إلى الهولندي آرني سلوت، المدرب الحالي للريدز، عقب التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

رسالة كلوب

وكشف سلوت أنه تلقى رسالة من كلوب عبر تطبيق واتساب هذا الأسبوع، جاء فيها: "تهانينا.. الآن تعرف كم هذا النادي مميز، وأصبحت جزءًا من تاريخه".

وحقق ليفربول فوزًا ساحقًا على توتنهام هوتسبير بنتيجة (5-1) في الجولة 34 من البريميرليج، ليضمن اللقب رسميًا قبل نهاية الموسم بـ4 جولات.

وخلال احتفالات اللاعبين بالتتويج، تحدث سلوت إلى الجماهير عبر الميكروفون، وعندما سُئل عن شعوره بعد الفوز باللقب في موسمه الأول خلفًا لكلوب، فاجأ الجميع بالغناء مع الجماهير تكريمًا لسلفه الألماني.

وكان كلوب قد ردد أغنية لتسليط الضوء على سلوت في وداعه لجماهير أنفيلد الموسم الماضي، قائلًا: "آرني سلوت.. لالالا"، وهو ما قلّده سلوت في نفس الملعب بعد التتويج.

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