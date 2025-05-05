اليوم، محاكمة 28 متهما بهتك عرض شابين وإجبارهما على ارتداء ملابس نسائية بالجيزة

تنظر اليوم الإثنين، الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الصف في الجيزة، النطق بالحكم في واحدة من أبشع القضايا الجنائية التي هزت الرأي العام، والمتهم فيها 28 شخصا بارتكاب وقائع خطف وهتك عرض واستعراض قوة، تمثلت في إجبار شابين على ارتداء ملابس داخلية نسائية بالشارع، وتصويرهما أثناء ذلك، في واقعة جرت تفاصيلها بقرية "عرب الحصار" التابعة لمركز الصف.

وكشفت النيابة العامة فى القضية رقم 5653 لسنة 2024 جنايات مركز الصف، أن المتهمين فى الدعوى هم: "ه. ش"، و"ص.ع"، و"إ.ع"، و"و.ع"، و"م.ر"، و"ع.ع"، و"ع. ع"، و"ش.ع"، و"أ.م"، و" ف, ف"، و"م. ش"، و"م. ع"، و"ح.م"، و"م. م"، و"ع. ف"، و" ر.ع"، و"ا.ع"، و"ا. ع"، و"ب. ش"، و"ص. م"، و"م. م"، و"أ.م"، و"ت. م"، و"أ. أ"، و"ح. أ"، و"م. ج"، و"إ. ح"، و"ط. ع".

وقالت النيابة العامة، إن المتهمين من الأول حتى الثامن عشر فى غضون شهرى أبريل ومايو لعام 2024، بدائرة مركز شرطة الصف، محافظة الجيزة، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليه "صلاح م"، والأهالي بقصد الترويع والتخويف، بأن أشهروا أسلحة نارية وأخرى بيضاء، مطلقين وابلا من الأعيرة النارية، ملوحين بها لإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه والأهالى بالمنطقة وتكدير الأمن العام وتعريض حياتهم للخطر.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين من الأول حتى السادس وفق أمر الإحالة، تهمة خطف المجنى عليه "صلاح م"، وذلك بالقوة والتهديد بأن باغتوه مشهرين بوجهه أسلحة نارية وبيضاء مطلقين أعيرة نارية وتعدوا عليه ضربا مُحدثين إصابته الواردة بالتقرير الطبى المرفق قاصدين إياه عنوة لمكان قصى نأى عن أعين الناس وذويه، بأن تمكنوا بتلك الوسائل القسرية من خطفه.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهمين قبضوا على المجنى عليه "ص.م"، بدون وجه حق وعذبوه، وهتكوا عرضه بالقوة، وتعدوا عليه ضربا، بأن تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية شل مقاومته مُجبرينه على ارتداء ملابس داخلية "سيدات" أمام المارة بالطريق العام، والتقطوا له صور ومقاطع مرئية وبغير رضاه على مسمع ومرأى الجميع.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين من العشرين حتى الثامن والعشرين، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد "بسام ش"، والأهالى، وذلك بقصد الترويع والتخويف، بأن أشهروا أسلحة بيضاء لإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه والأهالي بالمنطقة وتكدير الأمن العام، وتعريض للخطر، وخطفوا "بسام" بالقوة بعدما تعدوا عليه ضربا محدثين إصابته الواردة بالتقرير الطبى، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية خطفه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة هتك عرض "بسام ش"، وذلك بالقوة، بأن تعدوا عليه ضربا، وشلوا حركته مُجبرينه على ارتداء ملابس داخلية نسائية أمام المارة بالطريق العام، والتقطوا له صور ومقاطع مرئية وبغير رضاه.

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