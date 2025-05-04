مناقشة المجموعة القصصية الفائزة في مسابقة المواهب الأدبية للشباب بالأعلى للثقافة، الأربعاء

ينظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة لمناقشة إصدار المجموعة القصصية للأطفال بعنوان " الأرضُ بيتُنا الكبير " الفائز بالمركز الثاني في مجال أدب الطفل، في الدورة السابعة لمسابقة المواهب الأدبية لعام 2023/ 2024، والتي حملت اسم المفكر الراحل " أ.د جابر عصفور".

وتقام المناقشة يوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025 بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلي للثقافة الساعة الخامسة مساءً.



تُدير الندوة الدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، بحضور كل من؛ الكاتب المسرحى الكبير أحمد زحام عضو لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة ونائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة سابقًا، الكاتبة الكبيرة نجلاء علام مدير تحرير مجلة قطر الندى.



ويحتفى المجلس الأعلى للثقافة بالموهوبين من الشباب، ويتيح لهم الفرص من خلال إقامة فعاليات ثقافية تسلط الضوء على إبداعاتهم ويُعتبر " الارضُ بيتُنا الكبير" هو الإصدار الأول وأولى حفلات التوقيع للفائزة الشابة منار كشك بحضور المهتمين بالشأن الأدبى، وممثلين عن دار نشر المجموعة القصصية " فصلة ".



جدير بالذكر، أن هذه الندوة تُناقش مجموعة قصصية للأطفال تطرح موضوعات آنية تتعلق بالوعى البيئى والهوية الوطنية، كما تُشجع الكُتاب الشباب على صياغة قصص للأطفال.

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