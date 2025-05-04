الأرصاد الجوية: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من الغد

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

انحسار فرص سقوط الأمطار

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: انحسار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق من سيناء خلال الساعات المقبلة.

تلاشي فرص سقوط الأمطار غدا

وأكدت متحدثة الأرصاد الجوية: تلاشي فرص سقوط الأمطار غدًا على أغلب انحاء البلاد، مع استقرار في حالة الطقس.

ارتفاع درجات الحرارة



وأشار إلي حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من الغد وتصل المحسوسة يوم الثلاثاء على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة شمال الصعيد حار على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى أول الليل، ومائلا للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

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