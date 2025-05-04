ختام بطولة الناشئين الدولية للتنس Junior J60 بنادي جزيرة الورد في المنصورة

سيطر لاعبو ولاعبات منتخب مصر للتنس علي المراكز الاولي في بطولة الناشئين الدولية للتنس « Junior J60 » التي أقيمت على ملاعب نادى جزيرة الورد بالمنصورة في الفترة من 24 أبريل حتى 4 مايو بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 13 دولة على مستوى العالم وهي «مصر- بلجيكا- رومانيا- فرنسا - روسيا- هونج كونج- ماليزيا - لوكسمبورغ- استونيا - أمريكا- فنلندا - سلوفينيا- لبنان».

حيث حصل علي المركز الاول في منافسات فردى الناشئين لاعب منتخب مصر مروان ايهاب والمركز الثاني لاعب منتخب مصر سيف الدين سميح.

وفي منافسات فردي الناشئات حصلت علي المركز الأول لاعبة منتخب مصر جودي طويلة، وفي المركز الثاني جاءت اللاعبه الروسيه ميلانا كوليسوفا.

وفي منافسات زوجي الناشئين حصل علي المركز الاول اللاعب مروان ايهاب واللاعب محمد جنيدي.



وفي المركز الثاني اللاعب ياسين محمد علي واللعب محمود شادى سالم

وفي منافسات زوجي الناشئات فازت بالمركز الأول الزوجى الروسي اللاعبه ماريا شميليفا واللاعبه سوفيا فاسيلتسوفا

وجاءت في المركز الثاني الزوجى المصرى اللعبه تاله نورالدين

اللاعبه فريده الطويل

أشرف على البطولة 6 حكام من منطقة شرق الدلتا للتنس بقيادة وائل الرفاعي الحكم العام للبطولة واللجنة المنظمة للبطولة المحاسب إبراهيم الجمل المدير التنفيذي للنادي، وحسام محرم مدير البطولة، ومدير النشاط الرياضي بالنادي، ووائل الشاذلي مساعد مدير النشاط الرياضي، وأحمد أبوزيد المدير الادارى للتنس، والألفي نبيل، مدير صيانة الملاعب.



ومن جانبة قال النائب طارق عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد ان الاتحاد الدولي للتنس قرر منح النادي نجمة لتميزه في تنظيم البطولات الدولية للتنس خلال الفترة الماضية بعد استطلاع رأي اللاعبين الدوليين المشاركين في احد البطولات الدولية الماضية التي نظمها النادي وذلك حول تنظيم البطولة.

وأضاف ان نادي جزيرة الورد يستضيف بطولة دولية اخري في اغسطس القادم وهي بطولة J100 لثقة الاتحاد المصري للتنس في قدرة النادي علي استضافة وتنظيم تلك البطولات الكبري والتي تضع مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حاليًا، الأمر الذى جعلنا جاهزين دائمًا وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية.

حضر المباريات النهائية وحفل توزيع الجوائز الدكتورة مني عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والمحاسب حاتم عبدالرحيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، والمحاسب إبراهيم الجمل المدي التنفيذي للنادي.

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