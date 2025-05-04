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اقتصاد

ارتفاع الأحمر والأبيض، أسعار البيض اليوم الأحد 4 مايو 2025

أسعار البيض اليوم
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض، اليوم الأحد، تباينًا ملحوظًا في الأسواق، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر واستقرار البلدي

وارتفعت أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض ارتفاعات تراوح بين 6 إلى 7 جنيهات، مقابل استقرار أسعار البيض البلدي.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار كرتونة في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛  في السطور الآتية:

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 109 جنيهات و112 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات عن سعرها السابق.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 112 إلى 115 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 114 إلى 117 جنيها، بارتفاع 7 جنيهات عن سعرها السابق.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 116 إلى 119 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 109 جنيهات إلى 110 جنيهات.

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أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمحال التجارية، فيتو

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 111 جنيهًا إلى 114 جنيها.

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