جامعة الأزهر تكرم عددًا من الأطباء والمشاركات في برنامج صناعة القيادات النسائية

كرَّم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، عددًا من أساتذة وأطباء الجامعة؛ لتميزهم العلمي، ولجهودهم في خدمة المواطنين؛ حيث كرَّم الفائزين بالمركز الثاني في دوري أقسام طب الطوارئ والحالات الحرجة الذي نظمته جامعة السويس على مستوى الجامعات المصرية، كما كرَّم الفريق الطبي الذي قام بإعادة الذراع المبتورة لمواطن في عملية جراحية استغرقت نحو ١٢ ساعة شارك فيها أساتذة وأطباء قسم جراحة التجميل، والعظام، والتخدير.

جامعة الأزهر تكرِّم عددًا من الأطباء بمستشفيات الجامعة والمشاركات في برنامج صناعة القيادات النِّسائية

كما كرَّم المجلس الفائزين بمراكز أولى في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وكرَّم أيضًا عددًا من المشاركات في برنامج صناعة القيادات النسائية المشرقة الذي نظمته كلية العلوم الإسلامية والعربية للوافدين بإشراف الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين مؤسس البرنامج.

المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

كما كرَّم مجلس الجامعة الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، وشمل التكريم:

-الدكتور حسن عثمان عبد النبي، المدرس المساعد في قسم التفسير بكلية أصول الدين بالمنصورة- الفائز بالمركز الأول.

-الدكتورة عايدة أحمد مخلص، الأستاذ المساعد في قسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة- الفائزة بالمركز الأول في مسابقة الأسرة القرآنية.

-الدكتور إبراهيم يوسف، الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بنين بتفهنا الأشراف، الفائز بجائزة الملك عبد الله الثاني للإبداع بالمملكة الأردنية الهاشمية.

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