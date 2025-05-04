إسكان البرلمان: جلسة ساخنة غدا و"الإحصاء" يعرض معلومات عن شقق الإيجار القديم المغلقة

قال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيتم عقد جلسة مهمة بالبرلمان غدًا بشأن مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث يعرض جهاز التعبئة العامة والإحصاء بيانات بشأن شقق الإيجار القديم.

قصة المشادة الكلامية مع ضياء داوود

وبشأن المشادة مع النائب ضياء الدين داوود، أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة":"كلنا في المجلس أخوة ومتحدين، ما حدث لم يتجاوز كونه مشادة كلامية لا ترقى لأي شئ وبعد انتهاء الجلسات كانت الأمور ودية بيننا، والاختلاف بيننا انتهى".

وتابع:"النائب ضياء داوود إنفعل بسبب عدم توفر نسخة من تعديلات قانون الإيجار القديم معه فأخبرته بأننا حصلنا على نسخ مسربة ولا داعي للاختلاف أو الإطلاع على مواد القانون أكثر من البحث عن الشقق المغلقة والأعداد الفعلية لشقق الإيجار القديم".



الشقق المغلقة في مصر وتقرير التعبئة والإحصاء

ولفت إلى أن هناك معلومات أولية تشير إلي وجود 450 ألف شقة مغلقة في مصر وننتظر بيانات التعبئة العامة والإحصاء بشأن إجمالي شقق الإيجار القديم والشقق المغلقة".



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