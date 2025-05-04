الأحد 04 مايو 2025
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أخبار مصر

تكليف الدكتور أحمد محمد عبد العزيز بتسيير أعمال مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث

معهد تيودور بلهارس
معهد تيودور بلهارس للأبحاث
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أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد محمد عبدالعزيز حسن، الباحث بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، بالقيام بتسيير أعمال مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث.

 

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وفي سياق متصل أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتورة شادن معاوية حنفي محمود، رئيسًا لجامعة مدينة السادات.

• الدكتور إيهاب أحمد محمد أحمد، عميدًا لكلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.

• الدكتور منصور محمد أحمد محمد، عميدًا لكلية الحقوق، جامعة المنوفية.

• الدكتور حسين طه عطا سالم، عميدًا لكلية التربية، جامعة سوهاج.

• الدكتور محمود إبراهيم محمد عبدالرحمن، عميدًا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة قناة السويس.

• الدكتور محمد محمد خيرت محمد داود، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة دمنهور.

• الدكتورة دعاء محمد سيد حسين، عميدة لكلية الطب، جامعة السويس.

• الدكتور هاني شحته إبراهيم السيد غنيم، عميدًا لكلية التربية النوعية، جامعة بنها.

• الدكتور محمد أحمد عبداللطيف إبراهيم، عميدًا لكلية السياحة والفنادق، جامعة المنصورة.

• الدكتور أحمد عبد الرحمن سيد أحمد إبراهيم، عميدًا لكلية التجارة، جامعة بورسعيد.

• الدكتور مسعد رضوان عبد الحميد حسن، عميدًا لكلية العلوم الإدارية، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

• الدكتور عصام علي أمين عبدالصمد، عميدًا لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، جامعة القاهرة.

• الدكتور عمرو عبدالسلام قنديل شعت، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة عين شمس.

• الدكتور فريد محرم فريد إبراهيم، عميدًا لكلية التجارة، جامعة عين شمس.

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