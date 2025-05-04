برينتفورد يفوز على مانشستر يونايتد 4-3 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

فاز فريق برينتفورد على نظيره مانشستر يونايتد، بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب جريفين بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 35، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت رباعية برينتفورد عن طريق كيفن شايد ثنائية، ويسا، لو شاو بالخطأ في مرماه، فيما جاءت ثلاثية اليونايتد عن طريق ماونت، جارناتشو، أماد ديالو.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد برينتفورد

حراسة المرمى: ألتاي بايندير.

خط الدفاع: تايلر فريدريكسون، ماتيس دي ليخت، لوك شاو، باتريك دورغو، هاري أماس.

خط الوسط: مانويل أوجارتي، كوبي ماينو، ماسون ماونت.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، أوبى مارتين شيدو.

تشكيل برينتفورد ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: مارك فليكين.

خط الدفاع: ميكيل دامسجارد، مايكل كايودي، ناثان كولينز، سيب فان دن بيرج.

خط الوسط: كريستيان نورجارد، يجور يارموليوك، كيفن شايد، بريان مبيومو.

خط الهجوم: يوان ويسا، كين لويس بوتر.

مانشستر يونايتد يتخطى عقبة أتلتيك بلباو في الدوري الأوروبي بثلاثية

وكان مانشستر يونايتد، قد نجح بالفوز على أتليتكو بلباو بنتيجة 0/3 في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي على ملعب سان ماميس، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

سجل أهداف مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز هدفين في الدقيقتين 37 من ضربة جزاء و45، وكاسيميرو في الدقيقة 30.

وتعرض داني فيفيان لاعب أتلتيك بيلباو للطرد المباشر في الدقيقة 35.

وستجري مباراة العودة يوم الخميس المقبل على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام أتلتيك بيلباو

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: لينديلوف - ماجواير - يورو.

خط الوسط: دورجو - كاسيميرو - أوجارتي - مزراوي.

خط الهجوم: جارناتشو - هويلوند - برونو فيرنانديز.

تشكيل أتلتيك بيلباو ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أجيريزابالا.

خط الدفاع: بيرتشيتشي - ألفاريز - فيفيان - دي ماركوس.

خط الوسط: جالاريتا - ياوريجيزار - بيرنجوير.

خط الهجوم: نيكو ويليامز - مروان سنادي - إينياكي ويليامز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.