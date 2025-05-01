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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة أتلتيك بيلباو ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أعلن البرتغالي روبن أموريم مدرب فريق مانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الخميس، على ملعب سان ماميس، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

ودفع المدرب البرتغالي بالمغربي نصير مزراوي في خط الوسط، كجناح أيمن، معوضا غياب ديوجو دالوت.

وشهدت القائمة عودة الجناح الإيفواري أماد ديالو بعد تعافيه من إصابة أبعدته طويلا عن الملاعب، ليجلس على مقاعد البدلاء من البداية.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام أتلتيك بيلباو

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: لينديلوف - ماجواير - يورو.

خط الوسط: دورجو - كاسيميرو - أوجارتي - مزراوي.

خط الهجوم: جارناتشو - هويلوند - برونو فيرنانديز.

تشكيل أتلتيك بيلباو ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أجيريزابالا.

خط الدفاع: بيرتشيتشي - ألفاريز - فيفيان - دي ماركوس.

خط الوسط: جالاريتا - ياوريجيزار - بيرنجوير.

خط الهجوم: نيكو ويليامز - مروان سنادي - إينياكي ويليامز.

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