وزير السياحة والآثار يلتقي سكرتير منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إيزياكا عبد القادر إمام سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم الرسمية الحالية لمصر.

استضافة ورئاسة مصر لاجتماعات منظمة الدول الثماني النامية

وجاء هذا اللقاء في إطار استضافة ورئاسة مصر لاجتماعات المنظمة خلال غدا وبعد غد الموافقين 5 و6 مايو الجاري بالقاهرة والخاصة باجتماع كبار المسئولين والاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بالمنظمة، وهو ما يأتي في ضوء رئاسة مصر للمنظمة خلال الفترة من مايو 2024 وحتى ديسمبر 2025.

وأكد شريف فتحي سعادته وترحيبه باستضافة مصر لهذه الاجتماعات الهامة والتي تأتي في ضوء رئاسة مصر للدورة الحالية للمنظمة.

وأكد الوزير على أهمية هذه الاجتماعات في مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في المنظمة في مجال السياحة وبما يساهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاع السياحة ويدعم جهود هذه الدول لتطوير والنهوض بالقطاع السياحي على مختلف المستويات.

خطة مصر لاستضافة اجتماعات منظمة الدول الثماني النامية

ومن جانبه، أعرب السكرتير العام للمنظمة عن سعادته بهذا اللقاء، وعن امتنانه وتقديره لجهود مصر في الإعداد والتنظيم لهذا الحدث الدولي المهم.

وشهد اللقاء مناقشة الاستعدادات الفنية والتنظيمية المتعلقة بهذه الاجتماعات المرتقب تنظيمها، بما في ذلك أجندة الفعاليات، والجلسات النقاشية، والمقترحات التي يتم مناقشتها والتركيز عليها خلال الاجتماعات، والتي يتم تضمينها لاحقًا في الإعلان الرسمي "إعلان القاهرة" الصادر عن هذه الاجتماعات.

كما تناول الاجتماع تفاصيل البرنامج السياحي المُعدّ والذي من المقرر تنظيمه للوزراء وكبار المسئولين المُشاركين على هامش الاجتماعات، بالإضافة إلى أنه تم التطرق للحديث عن الآليات والمعايير التي سيتم على أساسها اختيار عاصمة السياحة للمنظمة.

جدير بالذكر أن مصر كانت استضافت، في ديسمبر الماضي، القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 والتي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقام رئيس الجمهورية بافتتاح أعمال هذه القمة وتسلم رئاسة مصر الدورية للمنظمة.

وتضم هذه المنظمة في عضويتها حاليًا تسعة دول من الدول الإسلامية وهي أذربيجان وباكستان وتركيا وبنجلاديش وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا، إلى جانب مصر.

وتهدف المنظمة الى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتحسين إسهامها في الاقتصاد العالمي، وتتنوع مجالات التعاون الاقتصادي لتشمل عدة قطاعات منها السياحة.

وحضر هذا اللقاء يمنى البحار نائب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

كما حضر من وزارة الخارجية السفير حازم زكي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.

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