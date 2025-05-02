رئيس هيئة تنشيط السياحة يلتقي مسئولين سعوديين لبحث زيادة الحركة الوافدة لمصر

عقد المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لقاءً مع فهد حميد الدين الرئيس التنفيذى للهيئة السعودية للسياحة وذلك خلال مشاركة الوزارة في فعاليات بورصة سوق السفر العربي، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك في مجال السياحة وتنفيذ باقات سياحية مشتركة تهدف للترويج السياحى للبلدين في الأسواق البعيدة في آسيا، كما تم مناقشة مدى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين فى المجال السياحى لتعزيز التعاون ووضع الإطار المناسب لتفعيل سبل وأهداف التعاون.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في سوق السفر العربي

كما عقد المهندس أحمد يوسف عدة اجتماعات مهنية مع مديري ومسؤولي عدد من شركات الطيران العربية المختلفة من بينها شركة فلاي ناس السعودية، وعدد من منصات البحث والحجز الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي منها أماديوس وkey trip fly in، واكسبيديا، وتريب ادفايزر، وتيك توك، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري والترويج له في ضوء الاستراتيجية الحالية للوزارة.

وشارك فى هذه الاجتماعات أحمد نبيل معاون الوزير للمتابعة والطيران، وسوزان مصطفى مدير عام الإدارة العامة للترويج السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورندا جلال مسئول السوق العربى بالهيئة.

وخلال الاجتماع مع شركة طيران فلاي ناس، أكد عبد الله العايدي نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات بالشركة، على أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة لهم، مستعرضًا حجم أعمال الشركة في مصر، حيث حققت منذ بداية العام الجاري وحتى الآن نسبة نمو بلغت 76% عن ذات الفترة من العام الماضي، وأن هناك تزايد ملحوظ في أعداد رحلات الطيران التي تقوم الشركة بتسييرها بين مصر والسعودية وصلت إلى 120 رحلة طيران أسبوعيًا.

زيادة حركة الطيران للمقاصد السياحية المصرية

وأضاف أنه من المقرر، أن تقوم الشركة، خلال العام الجاري، بزيادة عدد رحلات الطيران التي يتم تسييرها إلى مدينة العلمين الجديدة لتصل إلى 11 رحلة أسبوعيًا نظرًا لزيادة الطلب بدلًا من 3 رحلات خلال العام الماضي، بالإضافة إلى استمرار تسيير رحلات الطيران إلى مدينة العلمين الجديدة حتى شهر أكتوبر القادم.

كما أشاد بالتجربة السياحية المميزة التي يقدمها المقصد السياحي المصري وهو ما لمسوه على أرض الواقع والتي من بينها التجربة السياحية الأثرية بكل من المتحف المصري الكبير الذي يشهد حاليًا تشغيلًا تجريبيًا ومن المقرر الافتتاح الرسمي له يوم 3 يوليو القادم والمتحف القومي للحضارة المصرية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية.

وتناول النقاش بحث آليات التعاون لتنفيذ حملات ترويجية مشتركة للمقصد السياحي المصري لاسيما مدينة العلمين الجديدة كمقصد سياحي واعد، والمشاركة فى تنظيم عدد من الأنشطة الترويجية المشتركة، وتنظيم ورش العمل المهنية، وتنفيذ عدد من الرحلات التعريفية واستضافة المشاهير والمؤثرين وصناع المحتوى الرقمي والصحفيين والإعلاميين.

تكثيف الترويج للمقصد السياحي المصري

وخلال الاجتماع مع منصات البحث والحجز الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعى، تم رسم خارطة طريق للتعاون المستقبلي المشترك لتكثيف الترويج للمقصد السياحي المصري علي المنصات الرقمية المختلفة وتكثيف الشراكات الدولية لزيادة تدفق الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في ضوء استراتيجية الوزارة التسويقية للاعتماد بشكل أكبر على التسويق الإلكتروني للمنتجات السياحية المتنوعة في مصر والتي لا مثيل لها.

ومن الجدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، كان قد افتتح الجناح المصري المشارك في معرض سوق السفر العربي (ATM 2025) في دورته الثانية والثلاثين والذي انعقد خلال الفترة من 28 أبريل الماضي وحتى 1 مايو الجاري بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما عقد مجموعة من اللقاءات على المستويين الرسمي والمهني لبحث سبل دفع مزيد من معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق المستهدفة ولاسيما السوق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة مع بدء الموسم السياحي الصيفي، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي موسع حضره ما يقرب من 100 من ممثلي وكالات الأنباء والصحف والقنوات التلفزيونية الإماراتية والعربية والدولية، وعددًا من اللقاءات الإعلامية مع مجموعة من أهم كبرى المؤسسات الإعلامية العربية والدولية.

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